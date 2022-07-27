道期升約200點　美匯企107

美匯指數報107.04；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7611；美元兌日圓報136.88；歐元處1.01；英鎊報1.206。金價報1,720.4美元。油價向上，布油報100.82美元，紐油報96.23美元。比特幣企2.13美元。道指期貨升約200點。

●市後關注點

-20:30 美國6月商品貿易數據；美國6月耐用品訂單

-22:00 美國6月成屋簽約銷售數據

●恒生指數收報20,670點，跌235點或1.13%。國企指數收報7,091點，跌93點或1.3%；科技指數收報4,536點，跌59點或1.3%，主板成交872.36億港元。

-鄭州傳對7家龍頭房企紓困，內房物管照插水。

-滙研料友邦上半年新業務價值跌16%。

●H按升破封頂息率，每百萬貸款每月供多500元。

- 港元1個月拆息十連揚，上破1.3厘，H按已升穿封頂位。

- 經絡：拆息或挑戰1.8厘，最優惠利率最快今季上調。

●差估署：6月私宅售價指數按月跌1.14%，半年累挫3.4%。

- 利嘉閣：二手成交價量受壓，料7月樓價指數或再跌1%。

- 陳永傑：美國加息陰霾對置業人士構成心理壓力。

- 萊坊：新盤開價料不太進取，二手樓價續受壓。

●滬綜指低收1點，酒股跌1.7%。

- 中國經濟：上半年規模以上工企利潤按年增1%。

●澳門設公開競投委員會負責新一輪博彩經營競投工作。

●澳洲第二季通脹6.1%，略低過預期。

●美傳不接受華對中概股審計底稿設權限，退市後仍需受審查。

●經濟學家：新屋需求續低迷，美國樓價恐暴跌。