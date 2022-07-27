中國經濟復甦3大障礙！華智庫提出咩建議？

內媒智庫今日(27日)發布「2022中國宏觀經濟半年報」，坦言中國下半年經濟面臨多重挑戰，以及新冠疫情、房地產市場信心盡失、青年失業率等3大風險，冀政府推出政策穩定。

該半年報指，疫情、房地產風險事件，加上年輕人失業是經濟復甦的三大不穩定因素。美國聯儲局加息引發經濟衰退質疑，將對全球經濟產生負面影響，中國經濟復甦亦步履維艱。

報告指出，疫情對經濟負面影響暫不會消失，居民消費及企業投資信心都受制約；房地產風險打擊居民買樓信心，不利房地產市場發展；青年失業率高企更是社會不穩定因素，若對未來預期收入信心不足，勢必影響消費需求。

除了提出問題，該報告亦提出多項建議。首先，對疫情低風險地區，針對性地放鬆常態化核酸檢測及封控措施。為了經濟可持續發展，在低風險地區，可試行放鬆常態化核酸檢測的時限，例如，在1個月內沒有新增疫情的低風險地區，可將常態化核酸檢測時限擴大至7天。另加強疫苗研發及接種、加強公共醫療體系建設。

報告還建議擴大消費刺激政策，如對推出購物優惠活動的商家稅收減免、鼓勵金融機構推出消費信貸優惠等，或可在試點城市向特定家庭和小微企業發放數碼人民幣。

報告強調，政策必須化解房地產市場風險、重塑市場信心。「保交樓」是樓市健康有序發展的第一要務，建議地方政府成立房地產專項紓困基金，實行監管權力，協調房地產業、銀行、消費者間的權益分配，促進房地產業的健康發展。