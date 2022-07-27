遠大醫藥披露治療新冠肺炎新藥臨床研究進度

NCT05000671是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的Ib期臨床研究，旨在研究和評估藥物在治療ARDS患者中的安全性、耐受性和藥代動力學特性。

NCT04880694是一項隨機、開放標籤、多中心、標準療法對照的IIa期臨床研究，旨在研究和評估STC3141在治療因感染新冠肺炎所引發的病毒性肺炎重症患者中的安全性、初步有效性及最佳給藥策略。研究結果顯示，STC3141用於治療重症新冠肺炎的研究達到了臨床方案預設的主要終點，未發生藥物相關的嚴重不良反應，患者耐受性良好。

STC3141為集團自主開發的全新作用機制的全球創新小分子化合物，通過中和胞外游離組蛋白和中性粒細胞誘捕網來逆轉機體過度免疫反應造成的器官損傷，可用於多種重症適應症。