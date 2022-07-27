6月份港島甲廈空置率升至10.05%　創紀錄新高

香港與內地仍未通關，經濟交流全面叫停，加上全球經濟欠明朗，企業租用寫字樓態度審慎，拖累甲級寫字樓空置率表現。中原(工商舖)資料顯示，6月份港島整體甲廈空置率錄約10.05%，創2006年有紀錄以來新高，以分區計，中環區表現欠理想，最新甲廈空置率約9%，按年更大幅增加約1.52個百分點。

該行寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，根據統計，6月份港島區指標商廈整體空置率較5月份上升約0.29個百分點，按年則輕微上升約0.10個百分點。翻查資料，港島區整體甲廈空置率曾於2021年7月首次衝破10%，至約10.02%，其後於9至11月亦連續3個月處於10%高位，及後大半年亦見徘徊於約9%水平，至最新今年6月份再度突破10%，反映商廈市場前景持續不明朗，走勢更有轉差迹象。

蔡續稱，按區域分析，上月5大核心商業區甲廈空置率全線上升，其中中環區空置率升幅明顯，比較5月份空置率約8.64%，上升約9%，增幅約0.36個百分點。至於金鐘甲廈空置情況雖比2021年同期見改善，但按月則維持升勢，該區空置率最新錄約8.52%，比5月份上升約0.11個百分點。上環最新空置率則為10.26%，按月遞增約0.09個百分點。灣仔及銅鑼灣空置情況不理想，6月份分別錄得約12.68%及8.48%，按月上升約0.40及約0.39個百分點。

他指出，近日連續單日錄得逾4,000宗確診個案，疫情反覆不定，影響企業開拓業務信心，故洽租意欲上表現審慎。同時，全球經濟欠明朗，加上中港通關仍未有實質進展，影響中資及海外機構來港，導致寫字樓需求僅依賴本地企業，遂令市場空置率持續上升。預期未來數月商廈市場會繼續受壓，空置情況難以大幅改善。