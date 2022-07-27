德視佳與中德醫科大學簽署相互合作協議

德視佳國際眼科( 01846 )公布，於2022年7月27日已與浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心及海德堡魯普雷希特──卡爾斯大學眼科診所的The David J. Apple International Laboratory for Ocular Pathology & International Vision Correction Research Centre(IVCRC)，訂立相互合作協議。

根據相互合作協議，3方同意在中國及德國的眼科護理專業人士之間建立更緊密的合作，促進集團在眼科領域的創新，提升外科醫生的技能，並為眼部護理的持續發展作出貢獻。

相互合作協議包括共同參與各自的科學及教育活動，例如研究項目及發表研究成果、宣傳活動及組辦會議，所有上述者均有助於提高眼科領域的突破。訂約方亦將設立青年醫生交流計劃，以進行科學研究、提高手術技能及分享不同方面的經驗。相互合作協議下符合參與資格的眼科醫生將有機會在中國及德國獲得3至6個月的獎學金。

根據相互合作協議，來自中國的參與者將能夠攻讀博士學位，並在集團的德國診所積累經驗。同時，來自德國的參與者將能夠參與研究項目並進行手術，以提升其在人工晶體手術、激光視力矯正及白內障併發症管理方面的經驗。

公司表示，鑑於中國對視力矯正服務的需求不斷增長，該計劃將有助於集團的外科醫生更深入了解中國市場並積累更多經驗，這將是集團全球擴張的重要環節。相互合作協議將會幫助集團識別任何未滿足的需求，並為中國患者提供最合適的專業知識及技術，同時在此重要市場培養新一代眼科醫生。