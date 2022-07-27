【新盤直擊】大埔豪宅林海山城　享受寫意富足生活

大埔區周圍都見到樹木，自然生態亦特別豐富，當中鄰近黃魚灘的低密度住宅區露輝路，更一直吸引一批熱愛大自然、兼又著重私隱的城中富豪聚居。據美聯首席區域營業董事余永泰，露輝路屬於豪宅地段，自成一格，背山面海，兩旁綠樹林蔭，環境整齊，兼且優美，而空氣亦特別清新；不過沿街而建的屋苑數目不多，樓齡亦偏大逾25年，市場對新供應求知若渴。

大埔露輝路的確有新供應，位於街道36號的林海山城，由希慎興業及香港興業合作發展，項目共提供262個住宅單位，包括41幢洋房或獨立屋，以及14幢5層高的低密度分層大樓，實用面積由1,010至8,030方呎，當中向東至南單位普遍都可以享有海景。

林海山城位處大埔半山，環境清幽，但一點也不「隔涉」，去哪裡都快捷，由樓盤駕車至大埔墟火車站僅10分鐘，轉乘港鐵東鐵綫來往羅湖/落馬洲至金鐘各站，均輕宜易舉。另外駕車至科學園則15分鐘，而至九龍塘又一城亦都約30分鐘。即使駕車前往至商業核心區的中環、東九龍的啟德，抑或北部都會區發展重鎮元朗，均約30分鐘。至於往返內地以至海外同樣方便，駕車往落馬洲口岸，或者西九龍高鐵站亦約30分鐘，而前往香港國際機場亦都僅45分鐘。

另外，林海山城住客的日常購物亦不假外求，樓盤斜對面就有嘉豐花園商場，而花5至10分鐘車程，就可以前往大埔墟火車站的新達廣場、大埔中心、大埔超級城、以及廣福道等一帶，大量的食肆、商舖，各式其適任君選擇。而講到親親大自然的活動，大埔的選擇更是多不勝數，大埔海濱公園、大尾篤、龍尾泳灘、以及八仙嶺郊野公園等，都是熱愛大自然人士的打卡勝地。想知樓盤更多選擇，即時Click片了解。