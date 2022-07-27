美國大幅加息或步向衰退 拉丁美洲「失去的十年」恐重演?

外媒報道，巴西聖保羅州立大學政治經濟學教授Marcos Cordeiro Pires指出，由於國際形勢變化、新冠疫情蔓延、俄烏衝突未見和緩、美國對中國發起單邊制裁、大宗商品價格上揚、通膨問題加劇，全球供應鏈斷鏈等影響下，世界經濟不穩定性加劇。

美國今年5月的通脹高達8.6%，為1981年以來的最高水；為壓抑通脹，聯儲局在6月15日宣布大幅加息75個點子，創1994年以來最大加幅。聯儲局官員甚至預期今年底美國聯邦利率將在3.25至3.5厘水平；2030年更達至4厘。

他指，美國加息影響全球，隨着僅貸成本上升，令美元升值及國際金融流動性降低；或可能引致美國經濟步向衰退，並出現影響全球的不良影響，而拉丁美洲將首當其衝。Pires指，拉丁美洲的收入、發債主要仰賴外部資本流動，出口方面亦為農產品、礦產及能源為主。

回顧歷史，1970年代爆發的第二次石油危機後，聯儲局實施超預期的加息政策，令有效聯邦基金利率從1979年8月的10.94厘，太幅飆升至1981年6月的19.1厘。當時美國經濟步入衰退，美元大幅升值，美元亦結束自1971年的固定匯率制度以來的持續性下滑走勢。

美國利率突然上漲，導致拉美國家1980年代持續性的債務危機，被稱為「拉丁美洲失去的十年」。美國經濟衰退，使拉美國家對美出口下降，財政收入減少，無法承受高額利率及償還巨額債務。墨西哥及巴西亦先後在1982年的8月及11月宣布暫停還債。

Pires認為，雖然現在國際局勢與1980年代有許多的不同，但是回顧歷史，拉美國家應思考加何避免重演拉丁美洲「失去的十年」。