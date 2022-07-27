阿信屋母企全年多賺23%　末期息1仙

集團於回顧期內錄得零售業務分部收益19.22億元，較去年度下降約5.1%。分部毛利及毛利率則分別為6.76億元及35.2%，均優於去年度同期之表現。分部毛利率改善主要受惠於市況於回顧年度內首9個月生活復常，毛利較高之類別包括休閒食品、飲品及酒類等的銷量逐步回升，採購團隊亦於同時增加有關類別之採購量及品種數目以迎合市場需求。至於米糧、蛋類、副食品以及急凍食品等於疫情肆虐期間需求激增之商品類別，管理層則採取相對往年較高的存貨量以預備新冠疫情忽然反彈所帶來的急性需求增加。

759阿信屋依然採取「產地直送」之進貨模式，超過9成商品透過採購團隊於原產地自行進口，貨源來自全球60個國家及地區，按年一致。採購團隊持續在全球搜羅優質商品以供顧客選購，主要商品來源地依次為日本及韓國、東南亞、歐洲、台灣、中國內地、美洲及其他區域。年度內，759阿信屋之商品組合發展平均，主要包括零食、飲品、米糧、副食品、急凍食品及衛生紙品。回顧期內，常規產品品種約為6,000款，高於2021年5,700款，主要增加的商品種類為零食及飲品。

年度全球各地的食品及商品生產商都於不同時段受到疫情的若干程度衝擊，但由於759阿信屋之供應鏈覆蓋範圍廣泛，能分散及抵銷來自單一地區的供應風險。由於年度年結日正處於「第五波疫情」之尾聲，若干主要商品都被大量搶購以及補貨需時，故此於2022年4月30日，集團零售業務之存貨總值為1.02億元，較去年度降低42%。

759阿信屋於回顧期內未有擴充分店網絡規模，管理層根據各分店的經營實績以及市場租金水平制定續約決定。於2022年4月30日，759阿信屋分店總數目為172間，分店總數淨減少2間，其中新開業9間，結束11間。