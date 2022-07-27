內房抽水還債拖冧板塊　大行削目標價至...

信貸評級在上月遭穆迪削至「Ba1」垃圾級別的碧桂園，今年有兩筆規模共40億元人民幣的境內債到期，年底還有一筆4.4億美元的境外銀團貸款到期。在內地經濟疲軟及買家信心不足的困境下，公司在低線城市的風險敞口備受關注，因為三、四線城市佔其去年權益銷售達68%。惟星展相信，市場因此忽視了公司穩健的財務管理能力，予目標價8.62元及「買入」評級。

政策消息方面，內媒引述一份網傳文件指，河南省鄭州市政府聯同市房管局及各區政府，召開7家重點房企在當地項目情況匯報會議，計劃幫助頭部優質房企解決目前遇到的困難，履行當局「保交付、保生產、保民生」的要求，給予「棚改統貸統還」、收併購、破產重組、保障房租賃等模式的退出方式支持。首批7家重點房企傳包括世茂及融創等。

中國人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示，要加強房地產企業境外債券風險防控和監測預警，會與相關監管部門堅決規範平台企業金融業務。