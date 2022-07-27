內房抽水還債拖冧板塊 大行削目標價至...
2022年07月27日 20:48
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內地政府正積極為債務危機「拆彈」之際，龍頭民營開發商碧桂園(02007)周三開市前宣布配股「抽水」逾28億元，引發市場對行業流動性緊縮惡化的擔憂。摩根大通更直言，碧桂園一日未能證明可如期還債，也未能釋除市場憂慮，拖累該股與同系的碧桂園服務(06098)股價上演高台跳水，周三一同包攬最大跌幅藍籌，其他內房及物管股亦借勢回吐。
碧桂園公布，擬按每股3.25元配售8.7億股，相當於擴大後股本約3.62%；配售價較周二收市折讓約12.6%，預計淨籌27.9億元，擬用於現有境外債項再融資，一般營運資金和未來發展，乃繼今年融創中國(01918)、時代中國(01233)及建發國際(01908)之後，最新進行配股集資的內房股。
投行摩通毫不諱言，此舉喚起投資者的「傷心回憶」，因為融創及世茂集團(00813)同樣在違約前進行配股，投資者甚或憂慮碧桂園或出售碧服的股份以換取資金，繼而把碧桂園的投資評級削至「減持」，目標價削67.1%至僅2.5元；碧服目標價亦大降63.79%至21元，評級削至「中性」。高盛亦狠劈多隻物管股評級及目標價，其中把碧服目標價由52元削至37元。
碧桂園周三跌穿配售價，狂瀉15.05%至3.16元；碧服更瀉21.96%至17.44元，但後者全日獲「北水」淨買4.53億元，為單日最多「北水」淨買個股。旭輝控股(00884)、融信中國(03301)及新城發展(01030)分別插11.95%、9.56%及7.38%。物管股沽壓沉重，時代鄰里(09928)、旭輝永升(01995)及融創服務(01516)分別跌10.15%、9.66%及8.35%。
信貸評級在上月遭穆迪削至「Ba1」垃圾級別的碧桂園，今年有兩筆規模共40億元人民幣的境內債到期，年底還有一筆4.4億美元的境外銀團貸款到期。在內地經濟疲軟及買家信心不足的困境下，公司在低線城市的風險敞口備受關注，因為三、四線城市佔其去年權益銷售達68%。惟星展相信，市場因此忽視了公司穩健的財務管理能力，予目標價8.62元及「買入」評級。
另中國金茂(00817)公布，旗下上海金茂周三完成發行本金額20億元人民幣的2022年首期票據，該3年期票據的票面利率為3.29厘，所得將用於項目建設。
政策消息方面，內媒引述一份網傳文件指，河南省鄭州市政府聯同市房管局及各區政府，召開7家重點房企在當地項目情況匯報會議，計劃幫助頭部優質房企解決目前遇到的困難，履行當局「保交付、保生產、保民生」的要求，給予「棚改統貸統還」、收併購、破產重組、保障房租賃等模式的退出方式支持。首批7家重點房企傳包括世茂及融創等。
中國人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示，要加強房地產企業境外債券風險防控和監測預警，會與相關監管部門堅決規範平台企業金融業務。