一號銀海三房海景戶3030萬沽　原業主持貨3年賺30萬離場

加息下部分二手業主不惜貼近購入價出貨，奧運站一號銀海套三房海景單位，剛以3,030萬元成交，原業主持貨約3年帳面僅賺30萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇稱，北角柏傲山3座中層A室，實用面積約913方呎，套三房加工人套房設計，成交價約2,750萬元，呎價約30,120元，新買家為區內投資客，原業主於2014年10月以約2,410萬元一手購入，持貨8年帳面獲利340萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山瓊峰園C座高層2室，實用面積約2,,379方呎，四房間隔，望維港全海景，成交價5,450萬元，呎價約22,909元，單位原先叫價5,850萬元，最終減價400萬元成交，減幅約6.8%，新成交比年初中層單位再低約30萬元。

－－－－－

九龍區

●中原鄭永馨表示，奧運站一號銀海6座高層B室 ，實用面積約968方呎，套三房另設工人套房，可望維港煙花海景，以3,030萬元成交，呎價約31,302元，新買家為同屋苑租客，原業主於2019年7月以3,000萬元購入，帳面僅賺30萬元，料平手離場。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣曉暉花園1座低層H室，實用面積約507方呎，兩房設計，以726萬元成交，呎價約14,320元，單位原先叫價760萬元，最終減價34萬成交，減幅約4.5%。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺2座高層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，享內園景，以約900萬元放盤約1個月，即獲同區客洽詢，雙方經議價後減價約40萬元，以860萬元易手，呎價約18,455元，新買家為首置客。

－－－－－－

新界區

●美聯何振榮指，荃灣翠豐臺5座高層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望山景，獲同區首置客鍾情，原業主開價約750萬元，放盤僅約10天，並在議價後減價至690萬元成交，呎價約16,274元。

●美聯黃瑞麟稱，屯門居屋兆隆苑高層18室，實用面積約443方呎，早前於已補價自由市場以430萬元放售，及後獲區內客議價約7%，以400萬元承接，呎價約9,029元。

●美聯表示， 屯門居屋新圍苑F座中低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價430萬元，及後獲區內客議價25萬元，斥405萬元承接，呎價約10,010元。

●世紀21宇田蔡偉文指，大埔帝欣苑18座高層B室，實用面積約1,001方呎，套三房設計，開價1,250萬元，放盤2個月，減價200萬元，減幅約16%，以1,050萬元成交，呎價約10,490元。

●中原黃達雄透露，大埔中心7月暫錄約4宗買賣，包括4座高層H室，實用面積約299方呎，兩房間隔，望海景，開價約528萬元，雙方議價後以508萬元沽出，呎價約16,990元，新買家為上車客，原業主則於2019年以450萬元購入，帳面賺約58萬元離場。

●中原秋偉表示，沙田山莊最新錄中層C室，實用面積約1,005方呎，套三房間隔，開價約1,250萬元，議價後連車位以1,168萬元易手，呎價約11,622元，新買家為用家。

●中原黎宗文稱，沙田第一城7月共錄約22宗買賣，包括12座高層D室，實用面積約504方呎，放盤時開價約900萬元，其後減至800萬元，議價後以713萬元易手，呎價約14,147元。

●中原霍栢雄指，火炭駿景園7月暫錄9宗買賣，包括1座中層F室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，放盤時開價約1,850萬元，議價後以1,808萬元易手，呎價約13,168元，新買家為用家。

●中原侯惠良表示，大圍金禧花園1座中層F室，實用面積約328方呎，兩房間隔，放盤時開價約630萬元，其後減至550萬元，議價後以547.5萬元易手，呎價約16,692元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎海．駿岸7座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價850萬元，放盤10個月，減31萬元，成交價約819萬元，呎價約16,027元，原業主於2017年2月以799萬元購入，帳面獲利20萬元，期內升值約2.5%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦泰苑G座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，享園景，未補價第二市場叫價665萬元，放盤1個月，減價20萬，終以645萬元沽出，呎價約9,923元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢百高別墅單號屋，實用面積約1,706方呎，套三房連工人房間隔，享海景，叫價6,900萬元，減900萬元，終獲用家以6,000萬元連雙車位承接，呎價約35,170元。

●中原朱家安稱，將軍澳中心7月暫錄約9宗買賣，其中2座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，享園景，最初叫價838萬元，經連番議價後累減35萬元，最終以803萬元易手，呎價約17,269元。

－－－－－－