二手業主為求甩手大劈價　新都城僅呎售1.27萬

加息陰霾下，業主群起劈價「自保」，各區湧現低價出貨潮。將軍澳藍籌屋苑新都城一個套三房單位，減價後僅以804萬元沽出，呎價約1.27萬元，料為屋苑近年低位。

美聯林浩德表示，上述單位為3期1座低層H室，實用面積約631方呎，減價44萬元後，獲用家購入，呎價約12,742元。該行劉卓豪則稱，7月全區暫錄約132宗二手買賣，過去一周普遍放盤業主下調叫價約3至5%，相反，全區連續3個月錄逾600宗租賃成交，本月暫錄約605宗。

THE AUSTIN三房創新低

後市難被看好，業主減價大勢所趨。中原胡鴻洲指，本月九龍站及尖沙咀一帶二手屋苑暫錄9宗買賣，較上月少約40%。其中，西南九龍THE AUSTIN第1A座中層B室，實用面積約861方呎，減價430萬元，剛售1,920萬元，屬項目入伙以來三房戶做價新低，呎價約22,300元。

世紀21宇田蔡偉文透露，大埔帝欣苑18座高層B室套三房戶，實用面積約1,001方呎，放盤兩個月，累減200萬元，以1,050萬元沽出，減幅約16%，呎價約10,490元。

駿景園移民盤減162萬沽

移民盤同樣心急轉讓。利嘉閣黃偉基表示，火炭駿景園10座低層F室，實用面積約974方呎，兩個月前叫價1,390萬元，原業主移民，減價162萬元，單位終以1,228萬元售出，呎價約12,608元。

個別業主貼近購入價出貨。中原鄭永馨稱，奧運站一號銀海6座高層B室，擁維港海景，成交價3,030萬元，呎價約31,302元，原業主持貨僅約3年即沽，帳面只賺30萬元。上述成交料有機會為明賺實蝕。