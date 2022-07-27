屯門新盤低價出擊吸客 粉嶺北項目推盤截擊
2022年07月27日 22:03
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屯門新盤低價出擊吸客，引爆入票潮，刺激近期低迷的入市氣氛，亦使新界區的其他樓盤加速推出。粉嶺北項目以截擊姿態全速推盤，有機會本周內上載樓書。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway最快明日上樓書
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北馬適路8號項目第1期，周三(27日)正式命名為「ONE INNOVALE-Archway」。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目已獲批預售樓花同意書，最快明日上載樓書，預計本周公布首張價單及開放示範單位，屆時將立即展開銷售流程，有機會下周開售。
他表示，該盤定位非新界樓盤，而是「北部都會區」發展概念推出後的首個項目，第1期是由A座、B座組成，共提供603伙。
●大埔林海山城部署8月招標開售
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，項目計劃下月初安排現樓單位予公眾參觀，傾向以招標形式先推分層單位。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指出，項目定價將參考九龍及新界區豪宅。
●市傳屯門兆康NOVO LAND第1A期已接獲逾1.4萬張入票
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，收票數字節節上升。新地代理總經理陳漢麟表示，項目展覽廳連日參觀人潮絡繹不絕，客源分布方面，港島區及九龍區佔整體30%，新界區佔整體70%。細分新界區的票源，屯門主區佔當中四成。
市場消息指，該盤至今已接獲逾1.4萬張入票，意味已打破今年新盤收票最高的紀錄。按首輪發售336伙計，超額認購逾40倍。WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，樓盤提供「NOVO e-Auto」VIP電動車禮賓接載服務。
●沙田名日•九肚山現樓示範單位首度曝光
長實集團(01113)旗下沙田名日•九肚山，周三(27日)首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，並將於明(28日)起開放予公眾人士預約參觀。最新曝光的單位為第1座20樓C室，實用面積1,226方呎 ，採現代時尚風格作裝修及室內設計，並融入酒店設計元素。
長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，項目推出「先用後付車位認購計劃」，由下月6日起計，首10名購入指定三房及四房單位的買家，均可選擇以250萬元優先認購1個住客車位，並享先用後付優惠。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房呎價約29,692元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，最新沽出18樓C室，兩房間隔，實用面積456方呎，成交價為1,353.96萬元，呎價約29,692元。
●將軍澳日出康城晉海II錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳日出康城晉海II，周三(27日)錄得一宗終止交易個案。單位為3A座23樓E室，實用面積597方呎，三房間隔，原本於2019年4月以1,006萬元成交，呎價約16,851元。