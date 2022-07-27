屯門新盤低價出擊吸客　粉嶺北項目推盤截擊

屯門新盤低價出擊吸客，引爆入票潮，刺激近期低迷的入市氣氛，亦使新界區的其他樓盤加速推出。粉嶺北項目以截擊姿態全速推盤，有機會本周內上載樓書。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway最快明日上樓書

他表示，該盤定位非新界樓盤，而是「北部都會區」發展概念推出後的首個項目，第1期是由A座、B座組成，共提供603伙。

●大埔林海山城部署8月招標開售

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，項目計劃下月初安排現樓單位予公眾參觀，傾向以招標形式先推分層單位。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指出，項目定價將參考九龍及新界區豪宅。

●市傳屯門兆康NOVO LAND第1A期已接獲逾1.4萬張入票

市場消息指，該盤至今已接獲逾1.4萬張入票，意味已打破今年新盤收票最高的紀錄。按首輪發售336伙計，超額認購逾40倍。WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，樓盤提供「NOVO e-Auto」VIP電動車禮賓接載服務。

●沙田名日•九肚山現樓示範單位首度曝光

長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，項目推出「先用後付車位認購計劃」，由下月6日起計，首10名購入指定三房及四房單位的買家，均可選擇以250萬元優先認購1個住客車位，並享先用後付優惠。

●堅尼地城KENNEDY 38兩房呎價約29,692元

●將軍澳日出康城晉海II錄終止交易