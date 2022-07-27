H按觸封頂上限　富邦：暫未打算上調鎖息上限及P息

銀行同業折息利率(H按)觸封頂上限，富邦銀行執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，利率上升對整體樓宇按揭市場有一定影響，惟該行暫未打算上調H按的鎖息上限(P-Cap)和最優惠利率(P)。同時，港元利率持續上升帶動該行上半年個人存款增長逾10%。她透露，今年年底計劃重新整合舊有客戶的網上銀行應用程式，正考慮由存款和支付方面着手。

港元拆息(Hibor)已連日抽高，反映銀行資金成本增加，多間香港銀行近日上調定期存款利率吸客。她指，該行存息具競爭力，不少客戶叙作6個月和一年期定存，加上該行去年5月推出網上銀行吸納年輕客群，使上半年存款增長理想，今年稍後時間冀透過推出優惠穩定存款規模增長。

富邦早前率先加H按封頂息率，她解釋，為商業考量，亦是正常做法，未見按揭生意受明顯影響。她稱，疫情對樓按市場影響不太，加上港人購買力強勁，上半年樓宇按揭業務增長理想，希望下半年繼續錄得一定增幅，該行將繼續活躍於二手樓轉按市場。

她對下半年業務發展樂觀，惟隨着該行業務和分行拓展，加上銀行前線員工每年流失率頗高，她指，需招聘更多生力軍維持上半年產能，目前該行前線員工約100名，不設增聘上限；至於中後台則視乎該職位是否有需要填補。

另外，富邦近日開設首間綠色分行，加入多項環保和節能設備提升營運效益，使該行分行數目增至17間。她表示，不排除再開設新分行，或按需要整合舊有分行，相信未來新分行將繼續以綠色分行為主。