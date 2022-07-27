【產經評論】美經濟禍水東引　亞洲金融風暴近

美國聯儲局本月會議一如預期重手加息，相信年底前會繼續猛力加息以力遏通脹，美元匯率雖已不便宜，但在高通脹和快速加息的非常時期下，金融動盪持續加大避險需求，且別急於為市場流動性稱冠全球的美元估頂。強美元下，亞洲新興貨幣將持續承受貶值壓力，加劇走資和利率成本，加上高通脹激化進口物價升勢，對區域構成貨幣、債務、金融甚至經濟穩定的威脅。欲避免成美霸的炮灰，區內諸地得弄清發展目標，共同對抗由西方主導的經濟逆風，為全球治理提出亞洲方案！

聯儲局錯判通脹形勢，加上積極主導俄烏戰爭持久化「劇本」，加劇全球能源危機，非但美國物價持續處近41年高位，更讓聯儲局大條道理猛力加息收水。此舉推動美國長期國債收益率及美元匯價持續走高，讓亞洲區內的新興市場和發展中國家承受更大的走資和貨幣貶值壓力，風險資產價格大跌、經濟增速放緩，正讓愈來愈多經濟體陷入金融甚至經濟危機。

其實，今次美元強勢，還靠美國的亞洲死忠盟友日本來成就。眼下日圓未能發揮避險功能，皆因央行堅持奉行超寬鬆貨幣政策，息差擴闊下，今年以來日圓兌美元匯價已大貶兩成，變相就促使全球避險資金全面流向美元，成就美元獨強的局面。強美元有利提升美元購買力，緩減美國的進口通脹壓力；亦有助刺激日本出口競爭力，推動日本製造業去中國化，有利日本企業將海外利潤和資金匯回日本，配合美國在亞太區圍堵中國的戰略部署。

事實上，美國一邊說要力遏通脹，一邊卻在國際地緣政治上搞風搞雨，即使大擺姿態，釋放戰略石油，總統拜登又出訪中東，最終在扭轉油價高企局面上依然徒勞，皆因不當地火上澆水，只會讓火愈燒愈旺！作為石油淨出口國的美國，其能源業實乃油價高企的受惠者；而大施強美元戰略，既令競爭對手歐洲快速陷入經濟衰退的苦海，更讓亞洲金融穩定瀕危。

畢竟，亞洲發展要是順風順水，和平穩定，美國主導排華的「印太戰略」就不會有捧場客。美國倡議成立晶片聯盟，南韓至今尚未答應加入，皆因中國是其晶片主要買家之一。為讓亞洲盟友就範，故美國樂見國際供應鏈斷裂，藉大洗牌重塑出排華的供應鏈。反正美國如今施行的貨幣政策、產業戰略、區域安全倡議，目標只有一個，就是鞏固其世界霸權。

明乎此，要有心理準備，美、日的貨幣政策套路，將繼續深化亞洲經濟與金融危機。與其選擇對抗、衝突、封閉，讓西方禍水東引得逞，令區域經濟繼續累鬥累，以對話、發展與開放來重構合作共贏的新秩序，更符合亞洲利益。見到印度並未有理會美國的制裁，繼續大買俄油；中東諸國研納非美貨幣進行能源交易；東盟諸國積極與中國推動《區域全面經濟夥伴關係協定》協作，推動雙邊交易本幣結算，務求盤活經貿，有效應對走資和穩定匯價。凡此皆在說明，一股對抗美國逆流的力量正在形成，全球治理的重心正逐漸向東移，就看亞洲諸地能否拿出智慧，共同化危為機！