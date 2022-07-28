東方日報B1：樓價急墜　年半新低

受累「息」魔殺到，加上疫情持續，本港私人住宅樓價跌勢轉急。政府周三(27日)公布今年6月私宅售價指數報380.5點，按月再跌約1.14%，已連跌兩個月，為2020年12月後最低，而上半年該指數已累跌約3.4%，去年樓價升幅差不多被全數蒸發。地產界人士普遍預期，樓價指數將繼續向下。

差餉物業估價署周三公布的臨時數據顯示，上月私人住宅樓價指數按月跌幅，為今年2月後最大，而比較2021年9月的歷史高位398.1點，更已累挫達4.42%。而據該署資料，2020年12月私宅售價指數報379.9點，與截至上月的指數比較，一年半僅上升約0.16%。

以兩類單位劃分，當中以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位走勢較差。該類型單位指數報314.8點，按月跌約1.56%，今年首6個月回落約3.44%。而實用面積約1,075方呎以下中小型單位售價指數最新報383.2點，按月及上半年跌幅都與整體指數相若。

至於今年上半年各區不同類型單位走勢，在撇除按月少於20宗成交的類別，以九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌幅最大。6月該類單位平均每方呎售價約16,142元，按半年計下挫約10.13%。

其次是港島區實用面積約1,076至1,721方呎大型單位，平均呎價約19,397元，跌幅約9.11%。而九龍區實用面積約431方呎以下細戶，平均呎價亦下調至約13,908元，半年挫幅約5.78%。

此外，6月私宅租金指數報178點，按月則回升約0.74%，終止連續8個月跌勢。不過，該指數今年首6個月仍下跌約2.57%。

對於本港私宅樓價走勢偏弱，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，上月樓價指數主要反映5月中旬至6月上旬市況，當時美國大幅加息四分之三厘，亦遇上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市的步伐減慢之下，二手業主需要擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大。

他又表示，近期新盤以貼市價，甚至低於市價推出首批單位，對二手市場持續構成壓力，預料下次公布的7月份樓價指數有機會再跌約1%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則相信，在疫情及美國加息雙重夾擊下，本港住宅樓價將繼續受壓，物業市場將價跌量升。至於6月租金指數回升，他指，物業買賣成交量少，同時令租賃需求增加，加上6月不少內地學生在港尋找租盤，亦令租金被輕微推高。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，由於市場欠缺利好消息，不少買家及業主持觀望態度，對後市睇法也出現較大分歧，導致二手成交膠着，成交量偏低，預計7月樓價指數表現將與6月相若。