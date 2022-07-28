美上周原油出口暴漲21%　分析料主要運往歐洲

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存下降452.3萬桶，預期為減少150萬桶，之前一周為下降44.5萬桶；汽油庫存減少330.4萬桶，預期為減少100萬桶，之前一周為增加349.8萬桶。

期內，精煉油庫存減少78.4萬桶，預期為減少50萬桶，之前一周為減少129.5萬桶；庫欣地區的原油庫存增加75.1萬桶，之前一周為增加114.3萬桶。

值得留意，美國上周原油出口為每日455萬桶，創歷史新高，單周出口量暴漲21%。

分析指出，這些原油出口的大部分，很可能是運往歐洲的。在俄烏衝突爆發後，由於西方國家對俄羅斯實施了一波又一波的制裁，歐洲一直在轉向美國尋求原油供應，以填補俄羅斯的空白。

由於美國原油相對於布蘭特原油價格更便宜，目前布油和美油的價差擴大到每桶9美元以上，為2020年4月以來最大差距，預計可能會在未來幾周看到美國原油出口的勢頭持續強勁。

紐約期油周三(27日)報每桶97.37美元，升2.5%；布蘭特期油報每桶106.63美元，升2.14%。