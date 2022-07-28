美股道指急升436點　納指大漲逾4%

美國聯儲局一如預期加息0.75厘，該局主席鮑威爾強調相信美國經濟並沒有衰退，有關言論刺激美股3大指數周三(27日)全線做好。道指收報32,197點，升436點或1.37%；標指收報4,023點，升102點或2.62%；納指收報12,032點，升469點或4.06%。

鮑威爾表示，隨着貨幣政策的立場進一步收緊，未來放慢加息步伐可能會變得合適，而該局亦需評估政策調整如何影響經濟和通脹。

貝萊德iShares美洲投資策略主管Gargi Chaudhuri表示，股市有所緩解的原因是，聯儲局承認其政策可能會對經濟增長產生影響。

數據方面，美國6月份耐用品訂單按年增1.9%，與預期的跌0.4%背馳，為去年11月以來最大升幅，扣除運輸設備後的訂單增0.3%，高過預期。

美國按揭銀行家協會(MBA)公布，截至22日止當周經季節性調整後的按揭申請按周跌1.8%。MBA指，按揭申請連跌4周，並降至2000年2月以來最低，經濟不確定性上升和負擔能力受壓正阻止買家入市，導致購買活動減少。

美國聯儲局加息勢打擊樓市，Pantheon Macroeconomics首席經濟學家謝潑德森表示，目前單家庭房屋(single-family homes)價格被高估約15至20%，故未來數月樓市將更為艱難。他又稱，新屋銷售數字緊貼按揭申請數目，而該數據正向下，隨着需求減少而供應充足，樓價將顯著下跌。

有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯(Jim Rogers)警告，面對美國驚人的債務水平，加上市場估值非常高，或會迎來他一生中遇到最糟糕的熊市，許多股票將會暴跌，跌幅可能高達90%。

企業消息方面，美國航企波音截至6月底止第二財季收入按年跌1.86%，至166.81億美元；純利大減67.12%，至1.93億美元；經調整每股虧損37美仙；惟營運現金流8,100萬美元，並預期今年將維持正自由現金流。行政總裁Dave Calhoun表示，雖然飛機需求上升，但因供應鏈和勞工短缺問題，不急於提升生產率而加快生產，會把安全和質素放在首位，重申旗下787夢幻客機(Dreamliner)預備重新交付已發展在「最後階段」。該企股價全日微升0.11%，收報156.09美元。

旅企業績則有改善，希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide)上季收入按年增68.54%，至22.4億美元；純利增1.83倍，至3.68億美元。該企上調全年純利指引至介乎11.5億至12.2億美元，其股價全日升7.51%。