陳蓓敏：碧桂園料3元見支持

美國聯儲局議息，加息是必然預期。正當市場聚焦儲局言論，有消息指中、美元首，會通話溝通，巧得不能再巧的轉移目標伎倆，不斷循環再用。近期美官員們，車輪戰式發放對華態度和言論。元首通電難有憧憬。美加息後，外圍金融市場有歇暑休場空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客户持有阿里巴巴)