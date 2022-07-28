陳蓓敏：碧桂園料3元見支持
2022年07月28日 07:30
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局議息，加息是必然預期。正當市場聚焦儲局言論，有消息指中、美元首，會通話溝通，巧得不能再巧的轉移目標伎倆，不斷循環再用。近期美官員們，車輪戰式發放對華態度和言論。元首通電難有憧憬。美加息後，外圍金融市場有歇暑休場空間。
經過大半年血洗債務內房，伸延至爛尾樓停貸危機下，中央出手調節，一方面批准設立約3,000億元房產基金，以作收購有問題貸款房產項目。另一方面研究優化商品房預售資金運用監管。內房股如搖搖板，縱使反彈，也作忽上忽落表現。債務危機不但虛耗市場資金和削弱投資者信心，也令內房發展商重新洗牌。碧桂園(02007)配售8.7億股，每股作價3.25元。昨低收3.16元，較配售價跌2.7%。股價不宜失守3元關口，該區域料見支持。
阿里巴巴(09988)公布將申請香港為主要上市地位，料年底前生效。完成後香港和紐約為雙重主要上市，會否在美退市，雖然是未知之數，回港作主要上市地位，可多一個向北吸水渠道，也有平衡外圍上市不足處。長線投資策略，需視乎營運表現和政府對互聯網監管政策。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客户持有阿里巴巴)