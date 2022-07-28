鄧建初：反覆上落下跌居多　有胡唔食罪大惡極

美國加息趨勢雖已形成，但暫時對美股影響不大，道指30,000點似是美國政府想力托的目標。根據過往歷史數據，加息初期股市每多跌後回升，除非一路加至市場頂不住的時候，股市才會出現崩塌式大瀉，形成股災。

現今加息主導權在聯儲局手上，近幾屆以來都善於採用軟着陸策略，事先放風以降低市場恐懼，再配合一眾大行的支持評論，加上開會後的言語藝術，在市場受落情況下，通常股市上升機率還是多於跌市的。

美國力頂股市以避免狂跌，自有其原因。美國國際聲譽日漸下降，惟金融市場仍獨步於世界，如果金融不穩造成的後果，必然是經濟蕭條，一哥地位難保。所以列根總統年代(1981-1989)，已制定401(K)退休金帳戶計劃，模式類似香港的強積金，僱主及僱員每月撥出部分薪資繳入退休帳戶，投資於股票基金，繳費和投資收益免稅。大量股票基金定時於市場買入相關股票組合，這就解釋了，美股大跌後多能谷底大反彈的原因。散戶們眼見龐大買盤掃入，跟風買貨推波助瀾，令指數短暫上升。此情形屢見不鮮，不過加息周期壓力未減，故大升空間有限。

處於如此上落無常而又是下跌居多的市況，能跟進的網友們獲利不菲，然而，能於高位沽出，有時是講求運氣的成分。如果未能把握在急升時沽出，則偷雞不成蝕渣米，變成倒輸也不出奇。所以定下目標位之餘，買中獲利點，升上宜推上止賺位，以求保障利潤，這是令自己立於不敗之地。現時股票市場，連大戶也容易損手，惟有短線圖利，有胡不食，自然是罪大惡極了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)