道指升436點　比特幣飆7%

●踏入亞洲時段，美匯指數企106.27；港匯弱見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7442；美元兌日圓低至136.19；歐元見1.0202，英鎊報1.2157。金價靠穩，升至1,739美元水平。油價窄幅上落，布油報102.2美元，紐油報97.8美元。比特幣升逾7%至2.28萬美元。道指期貨跌35點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水138點。

●聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，尚未決定何時開始放慢加息的步伐，目前沒有決定9月議息的行動方案，強調將視乎數據表現而作出合適決定。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報20,765點，升95點或0.46%。

●即月恒生指數夜期收報20,756點，升93點，高水86點，成交11,185張。

●俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)周三(27日)表示，在俄羅斯成為西方國家制裁的對象之際，中國將會成為西方國家下一個制裁目標。

●社交媒體Facebook母公司Meta Platforms公布，第二季收入按年跌1%，至288億美元，市場預期為289.3億美元，是公司上市以來首次錄得跌幅；淨利潤按年跌36%至67億美元，每股盈利2.46美元，市場預期為2.54美元。

●紐約9月期油收報每桶97.26美元，升2.28美元或2.5%；布蘭特9月期油收報每桶106.62美元，升2.22美元或2.13%。

●紐約8月期金收報每安士1,719.1美元，升約0.1%。

●英國富時100指數收報7,348點，升41點或0.57%；法國CAC指數收報6,257點，升46點或0.75%；德國DAX指數收報13,166點，升69點或0.53%。