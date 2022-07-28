Shopify第二季蝕12億美元　提削開支股價即彈11%

加拿大電商平台Shopify公布的第二季季績令人失望，集團預期今年仍是困難的一年，不過管理層提出削減開支及改善業務計劃，獲投資者支持，股價大幅反彈，Shopify周三(27日)收市升11.7%，報35.24美元。

數據顯示，Shopify第二季營收為13億美元，按年增長17.1%，低過分析師預期的13.3億美元；淨虧損12.04億美元，去年同期淨利潤為8.79億美元；攤薄後每股虧損0.95美元，去年同期攤薄後每股收益0.69美元。

公司第二季每股經調整虧損3美仙，市場原先估計有盈利3美仙。

Shopify第二季的商品交易總額(GMV)達到469億美元，較2021年第二季增加47億美元，按年增長11%。總付款規模(GPV)增長至249億美元，去年同期為203億美元。訂閱解決方案營收3.664億美元，按年增長10%。商戶解決方案營收9.286億美元，按年增長18%。

Shopify預計，2022年下半年加入平台的新商戶數量將高於上半年。鑑於消費者商品支出的壓力愈來愈大，以及下半年美元可能呈強並帶來負面影響，預計2022年的商品交易總額(GMV)和總營收在4個季度中的分布更加均勻，與2021年情況相似。