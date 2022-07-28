余偉文：拆息或加快上升　港元體系未見大量走資

美國聯儲局再加息0.75厘，金管局總裁余偉文表示，聯儲局在是次加息周期已累積加息225點子，由於維持經濟增長及通脹之間取得平衡不容易，聯儲局表明未來加息步伐取決於經濟數據，意味未來加息步伐及幅度存在較大不確定性。

余強調，美國進入加息周期，不會對香港的貨幣金融市場造成影響，一直保持穩定及有序運作，且聯繫匯率制度在過去周期一直正常運作。不過，由於本地市場對港元需求偏弱，港匯在5月以來多次觸及弱方兌換保證，金管局因此根據聯匯制度買港元、沽美元，致銀行體系總結餘下降，但隨着港元拆息上升，抵銷套息交易誘因，令港匯穩定在7.75至7.85之間，類似情況在2015至2018年的美國加息周期見過，市場對有關運作充分了解，對聯匯亦有信心。

余分析指，港美在隔夜及1個月的拆息差距，較中長期拆息差距為大，但過去幾個月拆息已逐步上升，料港元拆息升勢會持續，甚至可能加快，取決於港元資金供應及需求，市場對拆息上升要有所準備，銀行會因應其資金需求或其他原因上調息率，部分銀行已調高鎖息上限，存貸息率未來也有可能上升，市民置業或有其他投資行動時，要考慮利率因素，金管局會繼續維持本港金融穩定。

展望未來息口去向，余偉文預期美國將會繼續加息，指出當港美息差再拉闊時，會繼續有資金流出港元體系，令港元拆息上升，但離開港元體系不等於離開香港，上半年本港總存款微升1.7%，7月雖稍為下降，但整體仍平穩，未見很多資金流出港元體系。