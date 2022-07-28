【高盛推介】美聯儲加息符預期 留意納指貼價購
2022年07月28日 10:36
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局宣布加息0.75厘合符市場預期，主席鮑威爾稱將在某個時候放慢加息步伐，隔夜美股受提振大漲，其中納指升幅為三大指數中最大，升4.3%，而道指及標指各升1.4%及2.6%。
Facebook母公司Meta日前收市後公布業績，並錄得收入首次倒退，盤後股價受壓下挫，拖累納指期貨升幅收窄；而今晚將有蘋果公司及亞馬遜公布業績。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元。道指好倉於昨日亦獲少量資金繼續流入。標指好倉及淡倉於昨日均獲資金轉向流入。
投資者如看好後市表現，納指方面的貼價選擇可留意納指購(10421)，高敏感度緊貼指數升跌。高槓桿選擇可留意低街貨納指購(10481)，價外低面值選擇。道指方面可留意屬貼價的低街貨道指購(10476)。標指方面可留意屬貼價的低街貨標指購(10429)。
納指購(10421)，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。
納指購(10481)，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低街貨。
道指購(10476)，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、低街貨。
標指購(10429)，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，納指方面的高槓桿選擇可留意屬行使價9,000至10,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10495)。貼價選擇可留意屬行使價10,000至12,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10487)。道指方面可留意屬行使價27,000至30,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高的道指沽(10498)。高槓桿選擇可留意道指沽(10488)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10435)。
納指沽(10495)，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.1倍，行使價9,000至10,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。
納指沽(10487)，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、行使價10,000至12,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽(10498)，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.0倍，行使價27,000至30,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽(10488)，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿。
標指沽(10435)，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。
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