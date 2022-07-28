【高盛推介】美聯儲加息符預期　留意納指貼價購

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局宣布加息0.75厘合符市場預期，主席鮑威爾稱將在某個時候放慢加息步伐，隔夜美股受提振大漲，其中納指升幅為三大指數中最大，升4.3%，而道指及標指各升1.4%及2.6%。

Facebook母公司Meta日前收市後公布業績，並錄得收入首次倒退，盤後股價受壓下挫，拖累納指期貨升幅收窄；而今晚將有蘋果公司及亞馬遜公布業績。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元。道指好倉於昨日亦獲少量資金繼續流入。標指好倉及淡倉於昨日均獲資金轉向流入。

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