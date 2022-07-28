郭家耀：港股繼續區間上落　美團仍可看高一線

美國聯儲局一如預期加息0.75厘，但主席鮑威爾稱，美國經濟衰退風險不大，並可能放慢加息節奏，消息刺激隔晚美股向上。外圍氣氛改善，但港股未能跟隨升勢，指數表現呆滯。對此安里資產管理董事總經理郭家耀表示，投資者仍然觀望內地經濟展望，以及內房債務問題，在未有大型政策出台前，市場氣氛仍偏審慎，相信恒指將在20,200點至100天線約21,000點區間上落為主，交投亦會持續淡靜。

郭又指，美國聯儲局繼續進取加息，本港拆息亦有上升趨勢，對本地大型銀行息差收入應有正面幫助。不過，市場仍關注銀行股資產質素問題，加上市況不就，相關股份表現未如理想，不妨待中期業績公布後，不明朗因素消除再考慮入市。