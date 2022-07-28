郭家耀：港股繼續區間上落 美團仍可看高一線
2022年07月28日 10:37
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局一如預期加息0.75厘，但主席鮑威爾稱，美國經濟衰退風險不大，並可能放慢加息節奏，消息刺激隔晚美股向上。外圍氣氛改善，但港股未能跟隨升勢，指數表現呆滯。對此安里資產管理董事總經理郭家耀表示，投資者仍然觀望內地經濟展望，以及內房債務問題，在未有大型政策出台前，市場氣氛仍偏審慎，相信恒指將在20,200點至100天線約21,000點區間上落為主，交投亦會持續淡靜。
科網股最近走勢有所改善，但反彈幅度不大，郭相信與板塊仍受股東減持消息拖累有關。其中美團(03690)近日遭非執董三度減持，套現12.5億港元。不過，他認為市場對此有一定預期，股價未見有太大沽壓，且公司無論在送餐及到店業務將有一定復甦，而新業務虧損亦減輕，在「ATM」三大科網股中，美團在政策或基本面所面對的問題較少，現水平仍值得看好。
郭又指，美國聯儲局繼續進取加息，本港拆息亦有上升趨勢，對本地大型銀行息差收入應有正面幫助。不過，市場仍關注銀行股資產質素問題，加上市況不就，相關股份表現未如理想，不妨待中期業績公布後，不明朗因素消除再考慮入市。