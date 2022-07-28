許繹彬：憧憬中美傾撤關稅 海爾智家可吼
2022年07月28日 11:18
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周市場聚焦聯儲局加息0.75厘，一如市場所料，美股顯著做好，但港股則無太大變化。投資者需時刻留意美息高企帶來的後遺症，若港匯被進一步衝擊，大市去向將會受阻。除議息之外，本周另一焦點是中美元首於今日稍後舉行的電話會議，市場寄望將談及撤銷關稅議題，一旦成事，部分股份或會受惠，當中可留意海爾智家(06690)。
許分析，息口持續向上，本月納指走勢顯得份外穩陣，在港上市的科技股理應不會出現太大搖晃；再者，國內對科技企業受到懲處已是老生常談的話題，市場對此消息反應不大；但在港上市的科技股仍欠缺鋭氣，相信是「缺水」所致。
許指出，港股繼續陷入膠着狀態，本周日均成交均未達千億，在「塘水滾塘魚」下，儘管大市目前於20,300點看似有顯著支持，惟受累於成交過份單薄，因此不論支持點或突破點均不能盡信。
以「股王」騰訊(00700)為例，一向其充當「維穩份子」，本月暫時跑輸大市，股價回落至5月的水平，令投資者摸不着頭腦。許稱，騰訊是北水主力灌溉的對象，近日北水力度有限，拖累騰訊及美團(03690)走勢受阻。此類股份若要「重振雄風」，必須仰賴北水力度回復強勁才可望實現，現階段唯有寄望國內「爛尾樓」問題不再繼續發酵，及較早前市傳國內有意成立規模最多3,000億元人民幣的房地產基金，以及資助深陷債務危機的開發商收購爛尾項目的措施確實會付諸實行，北水若仍然「滴滴仔」式作有限度灌溉，恒指亦難望出現突破性進展。