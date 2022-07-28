許繹彬：憧憬中美傾撤關稅　海爾智家可吼

許分析，息口持續向上，本月納指走勢顯得份外穩陣，在港上市的科技股理應不會出現太大搖晃；再者，國內對科技企業受到懲處已是老生常談的話題，市場對此消息反應不大；但在港上市的科技股仍欠缺鋭氣，相信是「缺水」所致。

許指出，港股繼續陷入膠着狀態，本周日均成交均未達千億，在「塘水滾塘魚」下，儘管大市目前於20,300點看似有顯著支持，惟受累於成交過份單薄，因此不論支持點或突破點均不能盡信。