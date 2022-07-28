永明金融：4成港人冀60歲前退休　籲及早規劃儲蓄

香港永明金融周四(28日)公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，指數較去年上升4.8，至61.1，揭示港人的退休掌控力正逐步提升，當中以正面經驗掌控的表現最為突出，相信對建構理想退休生活有正面作用。

根據是次調查中受訪者的回應，「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」3個範疇的得分，依次為60.2、60.9及62.5。已婚人士的退休掌控力繼續領先單身一族，指數由去年的58.6升至今年的64.3，相較之下，單身人士的退休掌控力指數僅52.4，與去年相若。

港人理想退休年齡有年輕化趨勢，40%人表示希望於60歲前退休，較去年的33%多7個百分點。不少人或許會為了提早達成退休目標而加倍努力，調查就發現有更多港人在規劃退休及實行退休儲蓄兩方面均較一年前更努力。63%人認為自己較一年前更努力規劃退休，較去年的52%增加11個百分點；62%人則認為自己較一年前更努力實行退休儲蓄計劃，亦較去年的51%高出11個百分點。

另一方面，近九成(88%)人視父母為個人退休規劃的一部分。受訪者現時給予父母家用的中位數為每月5,000港元，逾五成人(53%)表示退休後仍會繼續向父母支付全額家用。即使82%人同意子女供養退休父母是理所當然，但為人父母者，91%人則期望退休生活能自給自足，不會在經濟上為子女或家人造成壓力。

調查亦探討了港人在後疫情時代的投資取態和對理財產品的需求。74%人認為自己累積財富能力較兩年前弱，88%人指外圍環境不穩而偏向訂定短至中期理財目標，可見港人在近兩年的理財態度趨向審慎。雖然如此，七成人對未來12個月的投資前景感到樂觀，主要是由於經濟活動恢復(65%)及疫情逐步受控(63%)。

香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，面對通脹高企，加上環球不確定性增加，港人更不可掉以輕心，要及早開始為退休規劃儲蓄綢繆，增強防守力。