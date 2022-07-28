內地將加快投放1000億人幣交通物流專項再貸款

交通運輸部綜合規劃司副司長王松波稱，上半年，公路建設總體形勢續向好。新開工高速公路和普通國省道項目近170個、4,800公里，總投資2,910億元人民幣(下同)。截至6月底，高速公路和普通國省道新改建工程在建規模達8.7萬公里，在建項目超過2,000個，總投資約7.3萬億元。

交通運輸部及財政部印發了《關於支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》，其中資金方面，設立並加快投放1,000億元交通物流專項再貸款。

交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，目前網約車各主要平台公司的抽成比例上限在18至30%，各主要平台公司均已通過應用、APP等形式向社會主動公開了計價工作，在駕駛員端實時顯示抽成比例，並按照要求，設計了包括乘客支付總金額，駕駛員勞動報酬，抽成比例和抽成比例的計算公式等信息在內的界面。

交通運輸部新聞發言人舒馳指出，下半年，交通運輸經濟將延續恢復態勢，包括：1、擴投資，積極做好擴大交通有效投資工作；2、保暢通，繼續發揮好國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室作用，堅持全國一盤棋，加強督辦轉辦，堅決防止不通不暢問題反彈；3、保市場主體，加大力度做好交通運輸助企紓困工作。