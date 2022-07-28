熊俊傑：美匯短線或回調　兌日圓下行風險增

美國聯儲局在周四(28日)凌晨二時結束7月議息會議，一如市場主流預期加息0.75厘，使聯邦基金利率(Fed Fund Rate)的目標區間上調至2.25%至2.5%。由於美國最新通脹(CPI)已升至9.1%，而加拿大央行在上次議息會議大幅加息1厘，令市場一度認為聯儲局在7月議息會議亦有可能同樣加息1厘。

不過，兩位鷹派聯儲局官員，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)及聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)早前已明確表示，除非在議息公布前最新公布的經濟數據，能充分說服需要更大的加息力度，否則維持加息0.75%的做法依然是合適的。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在今次會議表明，通脹仍然處於高位。事實上，9.1%的通脹率高於大多數市場參與者以及委員會成員上半年的預期。FOMC剛下調了對當前經濟活動狀況的評估，並指出最近的支出和生產指標已經走軟，而衡量服務業活動的ISM服務業指數近月有亦所下滑。此外，參考在7月議息前公布的數據，包括零售銷售、工業生產，以及密歇根大學情緒指數均未見驚喜。

由於8月沒有議息會議，相距下次在9月21日的FOMC會議還有兩個月。投資者可留意未來兩個月的通脹及就業報告。特別是在核心CPI放緩多月後，CPI會否在下次議息會議前跟隨降溫是重點問題。目前，市場普遍預期FOMC會在9月及11月分別加息半厘，而12月幅度將降至0.25厘。美國10年期國債孳息由3%高位下降至最近大概2.8%以下，5年期國債孳息亦約在3.5%見頂。顯示市場預估聯儲局加息步伐將會減慢。

總括而言，美國通脹可能在未來一至三個月內見頂，而加息幅度在下半年有減無增，早前流入美元憧憬加息的資金，有可能在短期內流出獲利，令美匯指數(DXY)有可能於108短期見頂。

預計聯邦儲備基金目標有可能將在明年升至5%，與其他主要央行的利率水平仍有一段距離，息差優勢有望持續，利好美元在中長線發展。交易策略方面，留意美匯指數短線回調的風險。上方阻力107.2及108，下方支持參考106及105.6。中線看102及104吸納。

此外，技術上，美元兌日圓(USD/JPY)匯價與其技術指標(RSI, MACD, ROC)在過去3個月已出現背馳，不排除有可能亦於139短期見頂，在聯儲局議息後美元兌日圓未能企穩於137.2並跌穿135.5，下行風險增大。初步支持134.5，其後支持參考131。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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