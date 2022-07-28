中原按揭：年底按息料仍處3厘附近　可留意幾類抗加息法...

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於香港經歷逾10年之超低息環境，不少人已習慣以超低按息供樓，今年進入加息周期息率上升步伐較以往加快，令部分置業人士入市決定趨審慎，但估計按息於年底仍處3厘附近水平，在過往歷史仍屬低水平(金融海嘯環球採寬鬆貨幣政策前按息平均4厘至5厘)，對供樓負擔之影響仍屬大眾接受幅度，相信當市場消化年內加息因素後，加息因素對樓市實質影響不大。

她提醒，在加息周期，按揭用家可多注意抗加息方法以收慳息之效。首先善用按揭存款相連戶口，現時按揭計劃普遍提供按揭存款掛鈎優惠，存息與按息一致；當按息升至2.5厘，存息亦是2.5厘，用家將日常儲蓄及備用資金存放於高存息戶口，便可賺取高存息收入以抵銷按息支出，等同降低淨按息。

另外，提早部分還款/或善用扣減本金作用的按揭存款綜合戶口。在加息周期，降低按揭本金可節省利息，除了提早償還部份按揭本金，市場上另有一款彈性較大的按揭存款綜合戶口計劃，借款人隨時將資金及儲蓄存放於綜合戶口，有關存款便等同還款直接扣減按揭本金，可享有扣減本金省息的作用之餘，持續性存款同步具有縮短還款期之作用。