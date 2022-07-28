【高盛推介】騰訊逆市反彈　獲北水連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(27日)下跌2.8%，低見320港元的4個月新低，今(28日)早逆市反彈，最高見325.8元。據調查機構數據顥示，美國移動遊戲市場於今年上半年收入達114億美元，當中騰訊旗下《PUBG Mobile》，及與動視暴雪旗下的《使命召喚手遊》皆列5大收入之一。

觀察個股輪證資金流向，昨日好倉獲資金趁低轉向流入，有約2,060萬元，並見昨日有資金留意300及290元收回區域的牛證。

觀察港股通資金流向，可見騰訊連續多日獲北水買入，當中昨日錄得約2.5億元資金淨買入。

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