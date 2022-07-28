【高盛推介】騰訊逆市反彈 獲北水連日吸納
2022年07月28日 13:27
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(27日)下跌2.8%，低見320港元的4個月新低，今(28日)早逆市反彈，最高見325.8元。據調查機構數據顥示，美國移動遊戲市場於今年上半年收入達114億美元，當中騰訊旗下《PUBG Mobile》，及與動視暴雪旗下的《使命召喚手遊》皆列5大收入之一。
觀察個股輪證資金流向，昨日好倉獲資金趁低轉向流入，有約2,060萬元，並見昨日有資金留意300及290元收回區域的牛證。
觀察港股通資金流向，可見騰訊連續多日獲北水買入，當中昨日錄得約2.5億元資金淨買入。
投資者如看好，需留意由於股價回調至低位，選擇產品時應揀選合適貼價條款，以控風險。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價330至390元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(20868)。貼價選擇可留意高對沖值騰訊購(21821)。價外選擇可留意低面值騰訊購(20162)，為高槓桿、較能控制注碼的選擇。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63115)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60745)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購(20868)，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿11.5倍，行使價330至390元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(21821)，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、高對沖值。
騰訊購(20162)，行使價400元，2022年10月12日到期，實際槓桿11.9倍，價外低面值、高槓桿。
騰訊牛(63115)，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿12.2倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(60745)，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿8.7倍，近30元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的中期選擇可留意貼價騰訊沽(21290)。貼價選擇可留意屬短期高槓桿的騰訊沽(13619)。熊證方面可留意騰訊熊(62242)，遠熊選擇可留意騰訊熊(60741)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊沽(21290)，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.2倍，中期、貼價。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、短期高槓桿。
騰訊熊(62242)，收回價350元，行使價353元，換股比率500，實際槓桿9.7倍，近30元收回距離熊證。
騰訊熊(60741)，收回價360元，行使價363元，換股比率500，實際槓桿76倍，近40元收回距離遠熊。
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