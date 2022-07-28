陳永傑：加息難免對買家造成心理壓力窒礙入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，美國聯儲局加息0.75厘，符合市場預期，聯儲局已表明在某個時間放慢加息節奏可能會是合適的做法。相信對抗通脹後，美國需挽救經濟，料今次加息期將較以往短。

陳永傑指出，於聯系匯率下，息差令港元流出，現時香港銀行體系結餘已降至1,600億水平，相信是次美國加息將令香港銀行體系結餘進一步減少，息口將被迫推高，市場普遍預計香港最快於今季上調最優惠利率(P)。現時香港按揭利率仍處於2.5厘的低水平，但加息難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙入市決心。

上月美國加息0.75厘，是28年來最大加幅，香港二手成交量應聲下跌，加上恢復通關未見曙光，樓市只靠香港內部剛性需求，二手樓價持續受壓，中原城市領先指數CCL較年初已下調2.5%。

不過，香港在樓市辣招保護下，業主供款能力穩健，樓價未致於大跌。近月發展商帶頭減價開盤，二手業主亦被迫面對現實，擴闊議價空間，令二手成交回升。

陳永傑相信，二手樓價將持續受壓，若港息於第三季上調，相信二手樓價有約3%至5%的下調壓力，但成交量於平盤湧現下會上升，因而出現價跌量升局面。第四季息口回穩，恢復通關有望，樓價將反彈。