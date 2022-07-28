恒隆：擁抱熊市需視乎熊的質素

恒隆集團董事長陳啟宗過往曾說擁抱熊市，集團往往在市況最差的時候出手購買物業，不過在本次經濟不景氣之下，他指「此熊非彼熊也，因熊市有多種」，有時可以把握機會購買，但本次市道差就要「忍下手」。認為今年是全世界低迷的一年，需要小心行事。

對於美國大幅加息對樓市的影響，行政總裁盧韋柏表示，是市場預期之內，暫時未知何時香港加最優惠利率。回顧過去15年就算加息都有三次樓價上升，顯示樓市非由利率單一主導，也看市場的信心。況且就算香港加息，利率亦不算高，對用家和高端住宅的需求影響不大。

市傳灣仔恒大中心放售，獲長和系入標，盧暗示集團沒有入標，亦不會評論情況。陳則表示，恒大做住宅，恒隆做商業地產，彼此有別。

至於內地爛尾樓和斷供問題，盧認為，斷供俱屬質素較低的項目，是因為供款者擔心發展商未能完成住宅項目才會斷供，集團高端住宅是另一個市場，彼此沒有關係。

上半年恒隆旗下商場租戶的銷售有下跌趨勢，盧表示，對集團來說是一個壓力測試，尤其上海和瀋陽期內多番受封城的影響，但總體業績有增長，凸顯了集團商場在地域上分散所帶來的好處。他未有正面回應未來重續租金時是否需要減租，但認為最壞時間已過去，集團租務組合具防守性，只待市場回復。

恒隆上半年內地零售物業多數錄得雙位數續租租金增長，但同期香港零售物續租租金負增長，盧指，一直有調節租戶組合，但地點如銅鑼灣區，仍需待遊客量上升。