道期牛皮 油價升近1%
2022年07月28日 16:11
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●美匯指數報106.28；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7475；美元兌日圓報135.6；歐元企1.0203，英鎊處1.2184。金價報1,746美元。布油報107.6美元，紐油報98.57美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌21點。
●市後關注點
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國7月16日當周續請失業救濟人數
20:30 美國第二季國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報20,622點，跌47點或0.23%；國企指數收報7,082點，跌8點或0.13%；科技指數收報4,552點，升15點或0.35%。主板成交901億港元。https://bit.ly/3zCzLaN
-利福上半年大幅虧損4.75億元，不派息。
-百威亞太：6月內地銷量見雙位數增長，7月續有改善。
-恒大積極賣產！長實確認已入標灣仔中國恒大中心。
-恒隆集團中期少賺4.5%，派息21仙。
●滬綜指收升6點，船舶製造股倒升2.2%，煤炭股升1.7%，飛機製造股亦升1.5%。https://bit.ly/3cGlvVz
●中國經濟：
-傳「爛尾樓基金」貸款額冀放大4倍，規模達1萬億。
-內地將加快投放1,000億人幣交通物流專項再貸款。
●星之谷按揭：港銀9月調整P或H按封頂息機會較高。
●香港三大發鈔銀行維持最優惠利率不變。
●滙豐大幅調高美元儲蓄存款息率至0.25厘。
●移英注意！家庭每月電費飆至近5000元，寒冬難捱...
●美國加息：
-嘉信理財：美息下半年續加，市場勢大幅波動。
●SEC主席促中美盡快達成審計協議，中概股或提早明年除牌。
●世界黃金協會：次季黃金需求降8%，上半年累增逾一成。
●Shopify第二季蝕12億美元，提削開支股價即彈11%。