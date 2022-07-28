【產經直播】港股易跌難升？
2022年07月28日 16:18
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美國聯儲局一如預料加息0.75厘，加上主席鮑威爾言論偏鴿，指在某個時間放慢加息節奏亦是適合做法，推動美股向上，但港股周四(28日)期結日繼續平行時空，輕微高開後就已經冇晒力，最終收報20,622點，跌47點。市場聚焦今晚美國公布第二季GDP數據，港股弱勢恐怕易跌難升？
紅杉中國創始人沈南鵬月內再度減持美團(03690)，以每股均價186.5201港元出售美團210萬股，套現3.92億港元，持股量從2.73％降至2.69％，屬沈南鵬今年第八次減持美團。美團股價向下，有賺宜先食胡？
美國蘋果公司今晚(28日)公布第三季業績，一眾手機股設備率先落鑊，比亞迪電子(00285)一度抽升逾7%，跑贏一眾科指成分股，舜宇(02382)、瑞聲(02018)亦借勢炒上，手機設備股積弱已久，股民應趁彈先鬆綁？
市傳，內地政府希望銀行最終可提供高達1萬億元貨款，協助內房完成「爛尾樓」項目。內房、物管板塊午後反彈，但兩個板塊仍然充滿不明朗因素，加上表現反覆，真係一動不如一靜？
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