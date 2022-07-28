【產經直播】港股易跌難升？

美國聯儲局一如預料加息0.75厘，加上主席鮑威爾言論偏鴿，指在某個時間放慢加息節奏亦是適合做法，推動美股向上，但港股周四(28日)期結日繼續平行時空，輕微高開後就已經冇晒力，最終收報20,622點，跌47點。市場聚焦今晚美國公布第二季GDP數據，港股弱勢恐怕易跌難升？

市傳，內地政府希望銀行最終可提供高達1萬億元貨款，協助內房完成「爛尾樓」項目。內房、物管板塊午後反彈，但兩個板塊仍然充滿不明朗因素，加上表現反覆，真係一動不如一靜？

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