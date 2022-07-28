戴德梁行：上半年大灣區住宅銷售按年跌45%　價格呈升勢

戴德梁行發表2022年上半年大灣區住宅及商業物業投資市場報告，上半年大灣區住宅市場出現價升量跌的情況，整體銷售數字按年跌近45%，價格卻普遍呈升勢。

上半年以廣州和深圳表現較突出，每平方米價格分別75,045及38,821元人民幣，較去年上升17.1%及13.6%。另外，其他城市如佛山和東莞，自2017年以來樓價也有約八成升幅，期內廣州更大飆1.36倍。

銷售數據反映，上半年大灣區整體銷售數字與樓價走勢各異，一、二手成交宗數約19萬宗，按年跌近45%，雖然廣州、佛山銷售數字屬區內最為強勁，但對比同期仍然失色，跌幅則以惠州、珠海和東莞最為明顯，同比下跌六成之多。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，大灣區的一、二手住宅樓價上半年上升，主要受優質物業的交易帶動，預計全年樓價將保持平穩。至於成交量方面，雖然上半年大幅回落，但預料隨着政府調控措施放寬，全年銷售數字有望錄得5%至10%升幅。

商業市場方面，大灣區概念於2017年推出後，商業物業投資交投變得活躍，在全國市場的佔比日益增加。縱然受疫情影響，今年上半年全國總成交金額暫錄747億元人民幣，大灣區佔全國大宗成交比例達32%，為 2018年以來的五年新高。

至於交易金額方面，區內的物業以較細額的成交為主，今年上半年共錄得26宗交易，其中19宗成交金額低於10億元，佔總交易宗數約73%。資金來源方面，外資成交金額同比下跌80%，僅約18億元人民幣，中資的成交額達220億元人民幣，撐起整個市場，反映中資看好物業投資前景。

戴德梁行中國資本市場執行董事陳彩麗表示，投資者對傳統物業項目趨於謹慎，寫字樓交易的自用買家佔近九成。至於工業、物流、數據中心等新經濟投資比例則明顯增加，全年交易金額有機會攀升至200億元人民幣，預計大灣區全年總成交額約為655億元人民幣。