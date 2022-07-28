港交所將引入五級持倉限額機制

是次諮詢共收到22份來自廣泛界別的回應意見。香港交易所聯席營運總監兼營運及企業轉型主管莊博禮表示，修訂持倉限額制度的建議是香港交易所持續推動衍生產品市場蓬勃發展的核心工作之一。穩健的持倉限額制度為投資者提供更具彈性的方式進行風險管理，有助推動市場增長，同時鞏固香港作為亞洲首要衍生產品及風險管理中心的地位。

經修訂後，股票期權持倉限額會由現行的三級模式，即5萬、10萬及15萬張合約，增至五級，新增20萬及25萬張合約兩級。至於現時每個到期月份5,000張合約的股票期貨持倉限額模式，將會改為設定淨持倉限額的五級模式，同時亦會設置單一合約月份限額，以所有合約月份合計的淨持倉限額的兩倍為限。另外，適用於旗艦小型合約的額外持倉限額將會取消。不過，生效日期仍有待監管機構批准作實，將適時公布。