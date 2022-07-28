內地中小製造企業招聘意願近紀錄低位　僅4%季內增聘

外媒報道，中國中小製造業企業招聘新員工的意願接近紀錄低位，加劇了勞動力市場的挑戰，目前國內防疫措施和海外需求疲弱都在令這領域受壓。

這是中信里昂證券China Reality Research對300家此類公司進行的第二季度調查所示。調查顯示，只有4%的受訪者表示計劃7至9月份增加員工數量。官方數據顯示，中小企業是中國製造業的中堅力量，容納共計約2億人就業。

China Reality Research主管Lance Noble說：「我們從招聘、資本支出和對銀行信貸的興趣等數據來看，這些指標中沒有任何一個暗示出強烈的擴張意願。我不認為這些數據表明製造業中小企業會在今年推動經濟增長方面發揮主導作用。」

中國官方失業率在4月觸及兩年高位，因當時數十個城市實施了防疫封控措施，此後失業率數據略有改善。不過，國務院總理李克強本月稱，穩就業壓力依然很大，不能低估。

據中信里昂證券，調查中報告盈利的中小製造企業佔比降至2020年第一季以來最低水平。Noble補充，儘管大多數公司仍然保持盈利，但「就利潤率而言，是朝着下行方向的」。