【能源戰】關鍵日是9月15日？俄國如何「氣斷」歐洲？

綜合媒體報道，俄羅斯目前尚未完全恢復輸往德國的「北溪一號」天然氣量，滙豐近期發表報告，對「北溪一號」流量提出了4種假設：

【情景一（最低機會）】

「北溪一號」氣流量回到正常水平：即該管道日流量維持在4月1日至6月13日的平均水平至9月15日，然後削減至50%直到9月30日。到10月1日，德國天然氣庫存水平可以達到90%的水平。

【情景二（基本狀況）】

氣流量維持在正常水平的40%：即該管道日流量回到6月14日到7月10日之間的平均水平直至9月15日，然後削減至50%直到9月30日。這是滙豐基本假設，該行認為德國天然氣庫存水平在10月1日就可以達到80%的目標，並勉強可以達到德國自身制定的85%的目標，能避免冬季天然氣出現短缺。

【情景三（目前狀況）】

氣流量降至正常水平的20%：即該管道日流量維持在570兆瓦時的水平直至9月15日，然後削減至50%直到9月30日。該假設為德國目前面臨的情況，滙豐認為德國天然氣庫存水平在10月1日可以勉強達到80%的目標，也能避免冬季天然氣出現短缺。

【情景四（最悲狀況）】

完全斷氣：即假設該管道日流量維持在年度維護時期的水平直到9月15日，然後降至0，直至9月30日。在這種最悲觀的假設下，德國幾可肯定達不到80%儲氣目標，將無法避免實行天然氣配給制度。這最悲觀前景將使德國通脹推高2個百分點，拖累國內生產總值(GDP)3個百分點，並在年底出現衰退。