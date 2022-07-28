【新盤追擊】粉嶺ONE INNOVALE生活配套逐一數

香港生活繁忙，不妨住在四周環境優美的地方，在繁囂中喘息。由恒基地產發展，位於粉嶺馬適路8號的ONE INNOVALE，不少單位享有開揚遠山及鄉郊景色，居住環境舒適又寧靜，將來更會受惠「北部都會區」的計劃，發展潛力和機遇不容忽視。

據美聯物業首席區域營業董事葉初聲(Dicky)表示，「北部都會區」將佔地300平方公里，預計會成為香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區，中部位於港深緊密互動圈內，範圍主要包括香港的新田或落馬洲發展樞紐、港深創科園、古洞北及粉嶺北新發展區、新界北新市鎮，對接深圳的羅湖和福田市中心區，涉及地區的人口同職位亦會不斷提升，住屋需求自亦然會睇高一線。

項目的生活配套全面，連接行人天橋，可前往聯和墟附近的基座商場以及街市，有齊各類型的民生店舖和美食。

ONE INNOVALE交通方便，連接市區。由項目搭乘5分鐘車程就可到達港鐵粉嶺站，隨東鐵線過海段通車，一程車直達金鐘。往返內地就更方便，乘搭2個港鐵站就到達羅湖及落馬洲。

放假想消閒娛樂亦有多個選擇，附近有單車徑、多個公共設施及郊遊好去處，包括著名的流水響水塘以和龍躍頭文物徑。想知粉嶺馬適路8號項目仲有咩優勢？即刻睇片啦！

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