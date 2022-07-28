【一手盤攻略】粉嶺ONE INNOVALE盡佔北部都會區優勢！

為了把握大灣區機遇，當局早前提出北部都會區的長遠發展策略，都會區覆蓋範圍廣闊，到底哪一個地方受惠？今次為大家到粉嶺聯和墟探路！

中原地產資深營業董事許偉邦指，粉嶺聯和墟一帶發展潛力今非昔比，其位置緊密連接都會區的粉嶺北新發展區，而粉嶺北新發展區所在的港深緊密互動圈，正正會建設新田科技城，是才匯聚的地方，加上分支家庭及外區客對區內物業需求日益增加，前景看高一線。

恒基在聯和墟附近有新盤ONE INNOVALE登場，坐落粉嶺馬適路8號，項目分3期發展，第一期佔603伙，主打最搶手的細單位，8成都是開放式及一房，是上車客首選。

ONE INNOVALE自設有3.6萬方呎住客會所，設施包括游泳池及健身室等。另外，發展商更會興建一條24小時開放的有蓋行人天橋，風雨無阻駁通區內的天橋網絡及完善配套，包括多個毗鄰屋苑的基座商場，以及聯和墟街市及熟食中心，輕鬆舒服「嘆住冷氣」買餸亦得。

許偉邦又指，聯和墟地理位相當置優越，交通配套相當成熟，區內巴士總站，有多條巴士以及小巴路線，往來新界、九龍、機場以至港珠澳大橋香港口岸，都相當方便。ONE INNOVALE住戶若乘小巴，數分鐘即達粉嶺火車站，北上固之然方便，自從東鐵過海延線開通後，更可直達港島，往灣仔及金鐘車程僅半個多小時。樓盤亦鄰近多個口岸，與內地緊密連接。想知道更多ONE INNOVALE的資訊、周邊配套以及升值潛力，立即去片！