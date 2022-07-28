恒大新動向！擬售港總部套現　持貨7年究竟賺定蝕？

物業估值90億 料呎價2.6萬

集團於2015年以125億元購入美國萬通大廈，總樓面約34.5萬方呎，呎價約3.6萬元。其後易名為中國恒大中心，保留部分樓面自用為香港總部大樓。據報物業估值最新大縮至90億元，按此推算，呎價約2.6萬元。

據恒大公告，該批存款是透過第三方劃轉「回流」至恒大作一般營運用途，而參與有關安排的恒大首席執行官夏海鈞和首席財務官潘大榮等高層已被罷免。

傳債權人促解釋質押事件

然而，外媒引述知情人士指，恒大一批境外債權人已致信公司，要求提供更多資訊，解釋哪些高層對質押負有直接責任，哪些銀行強制執行被抵押的資金，以及恒大如何補償損失的具體計劃。

野村信用分析師形容，恒大利用子企資金來養活自己，由於恒大物業乃恒大直接持有的一項關鍵資產，濫用資金將有損恒大物業估值，繼而影響恒大境外債的回收價值。

另根據信用中國，恒大地產集團(深圳)因未依法及時足額支付64名員工2021年9月至2022年3月的工資，且經勞動保障部門責令改正逾期未改正，被廣東省深圳市羅湖區人力資源局處以5萬元人民幣的罰款。