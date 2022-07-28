輝瑞料復必泰下半年進帳少55%

之前有傳歐盟多國憂慮新冠肺炎疫苗過剩要求與供應商「講數」，開發復必泰的輝瑞上季新冠相關產品因過期或可能過期錄得4.5億美元庫存減值，惟計及強美元不利影響後，仍維持該疫苗今年銷售指引於320億美元(約2,496億港元)不變。

不過，以復必泰上半年已給輝瑞進帳220.75億美元計算，該疫苗下半年銷售額應該只有99.25億美元(約774.15億港元)，按半年跌55.03%。

輝瑞上季按年多賺78.06%至99.06億美元，期內復必泰銷售額達88.48億美元，不計匯率影響的銷售額按年增長兩成，主要是美加付運減慢之際，新興市場與「個別國際已發展市場」見需求加快；口服藥Paxlovid期內全球銷售額亦高達81.15億美元，勝市場預期，其全年銷售指引維持在220億美元。

不過，抽掉復必泰和Paxlovid後，輝瑞收入按年倒退2.54%至107.79億美元，不計匯率變動亦按年僅增1%。計及約20億美元的匯兌不利影響後，輝瑞最新全年收入指引維持980億至1,020億美元，經調整每股盈利指引下限升至6.3美元，上限維持6.45美元。