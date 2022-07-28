英力士與中國石化簽署總值70億美元合作協議

英力士與中國石化的3項合資合作項目包括，英力士將以105億元人民幣(15.6億美元)收購上海賽科石油化工50%股權。上海賽科石化產品年產能為420萬噸，包括乙烯、丙烯、聚乙烯等。另外，英力士與中國石化將按照1:1股權比例，共同成立第二家合資公司，將採用英力士領先的專有ABS技術。該項目包括目前寧波在建的60萬噸及未來將新增的60萬噸年產能。再者，英力士與中國石化將按照1:1股權比例共同成立第3家合資公司，在天津建設全新的年產能50萬噸高密度聚乙烯(HDPE)項目。

英力士集團主席兼CEO Jim Ratcliffe表示，是次合作將重塑英力士在中國的石化產業生產和技術布局，未來將在更多領域深化合作，共同推動行業發展。