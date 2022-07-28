美股反覆向上　Comcast績後跌8%

美國第二季度國內生產總值(GDP)以年率計按季意外倒退0.9%，與預期的增長0.5%背馳，印證美國繼2020年後再度陷入「技術性衰退」，市場資金湧入債市避險，10年期美國國債孳息率曾跌0.128厘，回落至2.662厘水平，重返4月初水平。

經濟轉差亦意味聯儲局難以繼續大手加息，美股周四(28日)早段上揚，道指升38點，至32,336點；標指升9點，至4,033點；以科技股為主的納指升19點，至12,052點。恒指夜期報20,565點，跌39點，低水58點。

就業數據方面，美國首次申領失業救濟人數增加25.6萬人，多過市場預期的增加25萬人；截至前周止持續申領人數135.9萬人，預期為138.6萬人。

企業增長壓力正不斷湧現，美國有線電視公司Comcast上季業績雖勝預期，但首次出現寬頻用戶零增長，維持約3,220萬名，行政總裁羅伯茨指，包括高通脹等宏觀因素正「暫時」限制新用戶流入，其股價跌8.8%。

電動工具生產商Stanley Black & Decker第二季收入按年增15.63%至43.93億美元；純利大跌81.86%至7,860萬美元，遜預期，主因期內需求大減所致，其股價曾跌15.02%。

道指成分股默克公布，其新冠口服藥Lagevrio(Molnupiravir)上季銷售額錄11.77億美元，按季倒退逾63%；據報其療效不及輝瑞的同類產品Paxlovid，因可能影響骨骼生長而不獲授權治療18歲以下人士，亦因有機會引發嬰兒先天缺陷而不被建議給孕婦使用。

默克維持該藥本年銷售指引介乎於50億至55億美元，換言之下半年銷售額頂多僅10.76億美元(約83.92億港元)，遠不如Paxlovid還有望進帳逾124億美元。默克上季按年多賺1.55倍至39.44億美元，不計Lagevrio的收入按年增長17.66%。默克股價早段挫2.31%。