加息吹冧港樓力場　全城爆劈價潮不惜蝕讓放售

美國聯儲局再度加息，市場相信香港息率快將跟隨上調，重創二手放盤業主叫價信心。包括馬鞍山、將軍澳及元朗等上車地區錄多宗即日減價個案，其中馬鞍山新港城兩房周四減價5.2%，以550萬元低市價放盤，而旺角利奧坊‧凱岸更有減價盤以蝕讓價放售。

市場消息指出，上述新港城減價單位為D座低層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，單位今年5月以630萬元放售，惟一直未能售出，其後調減至580萬元，而美息上調後，單位叫價進一步下降30萬元，較市價大幅低約8%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，近期馬鞍山二手市況偏軟，不少放盤業主一直有更新放盤單位叫價，而美國宣布加息後，該區今錄約5至6個即日減價盤。

個別業主為求出貨更不惜擴大放盤單位蝕幅，香港置業張仲賢稱，上述利奧坊‧凱岸1座高層J室，實用面積約249方呎，一房間隔，今年3月以670萬元放盤，其後下調至620萬元，本月中再減至599萬元，由於業主有換樓需要，今日再減多14萬元，最新叫價為585萬元。據悉，單位2018年買入價約620萬元，最新叫價較當年低約35萬元，屬蝕讓放盤。

而將軍澳區今錄至少8個即日減價放盤。中原柯勇指出，部分準買家在美國加息後入市取態更審慎，二手業主則陸續加大議幅，估計全區有約一成業主減價。其中GRAND MONTARA第1B座低層C室，實用面積約464方呎，周四減價70萬元或約7%，現放售價930萬元。

香港置業劉浩勤亦稱，同區新都城、東港城及清水灣半島等多個屋苑，周四均有單位減價，包括新都城2期8座低層B室，最新叫價648萬元，較對上一口價減約12萬元或約1.8%。

元朗區受鄰區大型新盤推售影響，即使減價亦難獲承接，中原王勤學稱，該區周四有10個以內即日減價貨，如采葉庭2座高層B室，實用面積約509方呎，叫價下降約23萬元，最新報約755萬元。但全區今日仍未聞任何交投，而本月僅暫錄約67宗買賣，市況淡靜。

而今日亦不乏即日減價成交個案，世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間12座中層B室，實用面積約634方呎，1月開價900萬元放盤，本月已調整至840萬元，周四再減至790萬元轉售，呎價約12,461元。