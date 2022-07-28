香港料隨美國加息 各區即錄減價成交

美國聯儲局再度加息，市場估計香港短期內將會跟隨，部分業主叫價取態軟化，二手樓市即時錄減價買賣個案。粉嶺牽晴間中層單位，年初以900萬元放盤，本月已調整至840萬元，今日減至790萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●利嘉閣黃凱達表示，鰂魚涌太古城7月暫錄約15宗二手成交，其中寧安閣中層C室，實用面積約703方呎，三房間隔，成交價1,190萬元，呎價約16,927元。

●中原盧宏基指出，西半山樂信臺1座低層B室，實用面積約820方呎，套三房間隔，以約1,780萬元易手，呎價約21,707元。單位2009年購入價約780萬元，至今升值約1,000萬元或約1.28倍。

●中原鄭俊輝表示，柴灣富安閣極高層A室，實用面積約325方呎，一房間隔，望開揚泳池及山景，以443萬元易手，呎價約13,631元。原業主於2010年2月以133萬元買入單位，持貨12年帳面獲利310萬元，升值約2.33倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角豪廷峯2座中層C室，實用面積約862方呎，三房連主人套房設計，成交價約2,150萬元易手，呎價約24,942元。新買家為區外投資客，原業主於1999年3月以約793萬元一手入市，持貨23年帳面獲利1,357萬元，升值逾1.7倍。

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九龍

●中原麥少基稱，何文田文裕閣一個低層戶，實用面積約1,126方呎，四房連套房間隔，連車位以1,850萬元易手，呎價約16,430元。原業主於2004年2月以468萬元連車位買入，至今升值約1,382萬元，升幅近3倍。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨本月暫錄約17宗買賣個案，呎價約12,601元。其中7期萬事達廣場15號低層C室，實用面積約657方呎，原則兩房間隔，累減約213萬元，以775萬元成交，呎價約11,796元，低市價約6%。

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新界

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間12座中層B室，實用面積約634方呎，1月開價900萬元放盤，本月已調整至840萬元，再減至790萬元轉售，呎價約12,461元。

●利嘉閣周鎮坤表示，粉嶺名都6座中層A室，實用面積約399方呎，屬兩房「眼鏡房」間隔，享開揚市景，累減約20萬元，以510萬元成交，呎價約12,782元。原業主於2000年以約190萬元購入上址，持貨約22年帳面升值約320萬元，物業升值約1.7倍。

●中原侯惠良表示，沙田富豪花園本月暫錄5宗成交，屋苑I座高層C室，實用面積約560方呎，三房間隔，放盤開價約798萬元，議價後以737萬元易手，呎價約13,161元。原業主則於2017年以680萬元購入單位，持貨約5年帳面獲利約57萬元，升值約8.4%。

●美聯張銘新透露，大埔白石角逸瓏灣8第2座低層E室，實用面積約682方呎，套三房間隔，減價210萬元或近17%，以1,040萬元成交，呎價約15,249元。原業主持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面獲利近57萬元。

●中原陳輝麟表示，青衣區本月二手交投淡靜，累錄約36宗成交。其中灝景灣6座高層A室，實用面積約853方呎，三房連套房間隔，早於2020年12月開價1,600萬元放盤，最終以1,540萬元沽出，呎價18,054元，較銀行估價高約81萬元或5.6%。

●中原王勤學指出，屯門區新盤以低價推售，周邊二手市場明顯受挫，元朗區本月僅累錄67宗二手成交，市況冷清。不少業主擴大議價空間求售，議幅一般有6%，區內合益中心高層C室，實用面積約422方呎，兩房間隔，開價498萬元，減價28萬元，以470萬元沽出，呎價約11,137元，減幅約5.6%。

●中原曾慧敬表示，天水圍栢慧豪園3座極高層單位，實用面積約494方呎，兩房間隔，可望濕地公園，叫價645萬元，議價後減價24萬元，以621萬元成交，呎價約12,571元。原業主於2012年11月以325萬元買入單位，持貨近10年轉售帳面獲利296萬元，升值約91%。

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