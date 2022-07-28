新界爆發一手盤大戰　低價開售策略成票王關鍵

屯門新盤低價推售引起市場哄動，連日收票勢如破竹。最終截收逾1.9萬張入票，市場預料打破新界西北區歷來收票量最多紀錄。另一邊廂，新界粉嶺北項目緊接登場，部署明日開價，新界新盤戰一觸即發。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期截收逾1.9萬張入票

新地代理總經理陳漢麟表示，項目推出以來市場反應一直踴躍，示範單位更單日曾錄得逾1.2萬人次參觀紀錄，不少買家今日趕趁截止登記前入票認購，整日售樓處內、外氣氛相當熱鬧。

該盤將於明(29日)進行抽籤，周六(30日)進行首輪推售，發售336伙，超額認購逾55倍。首輪發售單位戶型涵蓋開放式至三房，折實售價由328.1萬起。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway明日開價

林續指，區內多年未有新盤供應，定價難以有準確參考，他透露首批將提供不少於整體兩成，即約121伙，單位售價或會較相宜，並形容為「忍讓價」。全盤戶型分布方面，提供開放式至三房間隔，實用面積由205至898方呎。

此外，恒基物業代理營業(一)部助理總經理蔡堃耀指，項目示範單位設天花多元收納空間「聰明空間」，客廳會附送紗簾，並提供白色、啡色、灰色可供選擇。

●上環CAINE HILL再沽兩伙特色戶

韓氏補充指，月內共錄得7宗特色戶成交，共涉及6,657萬元，項目所有特色單位經已沽清。整個項目開售至今累沽107伙，套現近8.2億元。

●沙田星凱‧堤岸連平台戶招標售1,613萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近錄得特色戶成交。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，上述為2座5樓C室，實用面積805方呎，連接319方呎平台，採三房套間隔，透過招標形式以1,613萬元售出，呎價20,037元。

他續指，該盤自近月推出新銷售安排以來，迅沽28伙，成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，套現約3.2億元，平均成交呎價20,673元。整個項目累售861伙，套現逾86億元。

●大埔白石角朗濤減按揭息率

據價單顯示，靈活第一按揭貸款最高金額為成交金額的80%，年期最長為25年，由發展商指定財務機構承造。原先的利率為首24個月(P)減2.375%，其後為(P)加2.125%。現時則改成首24個月(P)減3.625%，其後為(P)加0.875%。資料顯示，該盤由2019年起開售，至今累沽約532伙，佔全盤723伙約74%。