東方日報B1：美意外衰退　難狂收水

美國次季國內生產總值(GDP)初值意外按季以年率計收縮0.9%，市場原預期增長0.5%，連同首季萎縮1.6%，符合連續兩季負增長的經濟衰退定義。雖然經濟扯着聯儲局後腿或限制未來加息幅度，但衰退恐慌下資金湧入債市避險反映融資成本的10年期美國國債孳息率倒跌至2.658厘，重返4月初低位，美股周四早段向下。

道指周四早段曾跌214點，至31,982點；標指跌30點，至3,992點；以科技股為主的納指跌145點，至11,886點。

民望低的總統拜登在國會中期選舉臨近遇上如此差的GDP數據，商務部解釋，原因包括通脹熾熱下佔比最大的消費進一步放緩，個人消費開支(PCE)增速放緩至1%，為疫後有增長的季度中最慢，同時私人庫存投資、居民固定投資、聯邦政府非國防開支、州及地方政府開支齊齊減少。

數據公布前，聯儲局已經未有因上月消費物價指數(CPI)漲幅再超預期而進一步提高加息幅度，聯邦基金利率僅加0.75厘到2.25至2.5厘區間，重返2018年12月水平，議息聲明保留「堅持讓通脹回到2%目標」一語，同時會按計劃在9月加快縮減資產負債表(縮表)，每月減持600億美元國債及350億美元按揭抵押證券(MBS)。

主席鮑威爾於議息後的記者會上說，不排除9月22日議息時再次不尋常地加息0.75厘，強調接下來經濟數據是關鍵。不過，他同時「戴定頭盔」稱，「基於貨幣政策再收緊，評估累積的政策調整對經濟和通脹的影響後，未來減慢加息步伐可能合適」，未給予明確指引。

德意志銀行稱，市場今次或毋須等到9月才得知聯儲局的定調，因鮑威爾在8月25至27日舉行的Jackson Hole央行年會上或有所明示。現時市場押注9月加息幅度降至0.5厘的機會達70%，餘下30%機會為加息0.75厘。

議息聲明提到，近期的生產和消費指標減弱。最新數據亦顯示就業市場開始失速，上周首次申領失業救濟人數增加25.6萬人，不但高於預期增25萬人，更為2021年11月以來最高；截至前周止持續申領人數則減少2.5萬人，至135.9萬人，低於預期138.6萬人。

再者，與6月議息聲明類似，當局再次描述通脹水平「高企」，歸因供應鏈問題和食品和能源價格上升，帶來更「廣泛價格壓力」。美國最大消費電子零售商百思買下調了全年業績預測，指高通脹令產品需求疲弱；美國有線電視公司Comcast上季首次出現寬頻用戶零增長，維持約3,220萬名，直言包括高通脹等宏觀因素正「暫時」限制新用戶流入。

為抑制通脹續上，聯儲局採取「沃爾克式」大幅加息，惟市場憂此舉將誘發經濟衰退。鮑威爾再為決定護航，「衰退意味多個行業持續在超過幾個月走勢向下，惟目前未出現，因勞動市場仍保持強勁……令人不禁懷疑GDP數據。」

鑑於之前3次聯儲局議息後，美股皆是先升後大跌，尤其是議息後翌周，摩根士丹利「星級」分析員威爾遜警告，小心誤墮美股反彈陷阱，華爾街料加息速度大為放慢是不成熟，尤其企業盈利走下坡，一旦經濟衰退，標指僅值3,000點，即下跌空間達25%。聯儲局前「三哥」、紐約聯儲銀行前行長達德利警告，市場仍低估聯儲局加息力度，最終息口恐見4厘，股市估值明顯偏高。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，鮑威爾是次言論不如預期強硬，可能預示近期美元貶值，風險資產或反彈。然而，因今年企業盈利預測或將下調，會拖累股市向下，故正減持股票。