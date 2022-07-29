Apple上季收入僅增2%　創2020年疫情來最慢增速

蘋果公司(Apple Inc.)公布，截至6月25日止財季，收入按年增2%至830億美元，市場預期828億美元，為自2020年疫情爆發以來最慢的增速，亦是連續6個季度增速放慢。

期內淨利潤按年跌10.6%至194.4億美元，每股盈利跌8%至1.2美元，市場預期為1.16美元，為2020年第三季以來首次出現按年跌幅。

Apple股價在周四(28日)盤後交易時段升3.1%，報162.1美元。

首席財務官Luca Maestri表示，儘管經營環境充滿挑戰，期內收入仍創下該財季的歷史最高。

公司自疫情爆發以來開始沒有給予業績指引，市場預期本財季收入近900億美元，每股盈利預期為1.31美元，看好即將推出的新一代旗艦手機的銷售表現。

產品分類方面，iPhone手機期內收入按年增3%至406.7億美元，市場預期388.5億美元；平板電腦iPad收入72.2億美元，按年降2.4%，但好於市場預期的69億美元；Mac電腦收入按年跌10%至73.8億美元，遠遜於預期的84.5億美元。

可穿戴設備、家居產品及配件的收入按年跌8.2%至80.8億美元，市場預期88.2億美元；服務收入按年增12%至196億美元，低於市場預期的197.5億美元。