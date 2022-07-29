道指升332點　金價做好

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.21；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報6.7441；美元兌日圓處134.44；歐元報1.0191，英鎊報1.2171。金價處1,754.57美元。布油報102.4美元，紐油處97.4美元。比特幣升逾3%，報2.38萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。

●道指收報32,529點，升332點或1.03%；標指收報4,072點，升48點或1.21%；納指收報12,162點，升130點或1.08%。

●美國第二季度國內生產總值(GDP)以年率計按季意外倒退0.9%，與預期的增長0.5%背馳，印證美國繼2020年後再度陷入「技術性衰退」。

●美國首次申領失業救濟人數增加25.6萬人，多過市場預期的增加25萬人；截至前周止持續申領人數135.9萬人，預期為138.6萬人。

●蘋果公司上財季收入按年增2%至830億美元，市場預期828億美元，為自2020年疫情爆發以來最慢的增速，亦是連續6個季度增速放慢。

●英特爾上季收入按年跌17%至153億美元，市場預期為176.6億美元；經調整後每股盈利29美仙，按年大跌79%，市場預期為69美仙。公司股價盤後急跌8.59%，報36.32美元。

●亞馬遜上季錄得虧損20億美元，為連續第二個季出現淨虧損。上一次該公司出現連續兩個季度的淨虧損已經要追溯到2014年。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,516點，跌105點或0.52%。

●8月恒生指數夜期收報20,556點，跌48點，低水67點，成交22,906張。

●紐約9月期油收報每桶96.42美元，跌84美仙或0.86%；布蘭特9月期油收報每桶107.14美元，升52美仙或0.49%。

●美國財長耶倫表示，雖然美國經濟增長出現明顯放緩，但強調經濟仍然具有韌性，重申沒有看到美國經濟顯著地下滑，也沒有看到就業人口大幅減少。

●紐約8月期金收報每安士1,750.3美元，升31.2美元或1.8%，創自3月以來最大單日升幅。

●英國富時100指數收報7,345點，跌2點或0.04%；法國CAC指數收報6,339點，升81點或1.3%；德國DAX指數收報13,282點，升115點或0.88%。